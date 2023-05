Nachdem der Breitenauer See durch die Pandemie und durch eine Sanierung lange brach lag, geht es wieder los. Auch bei der DLRG hat sich in der Pause etwas getan.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Heilbronn hat am Sonntag mit ihrer Rettungswachsaison am Breitenauer See bei Obersulm (Kreis Heilbronn) begonnen. Nach drei Jahren Corona- und Sanierungspause wird es dieses Jahr wieder eine normale Badesaison geben.

Vereinzelte Wasserratten unterwegs

Am frühen Sonntagmorgen seien bei noch sehr kalter Wassertemperatur vier Schwimmerinnen und Schwimmer unterwegs gewesen, erzählt Bezirksvorsitzender Axel Kunzmann dem SWR. Die Temperatur dürfte unterhalb von 14 Grad liegen.

DLRG-Rettungswachstation renoviert

Die DLRG hatte dennoch Grund zu feiern: Die Rettungswachstation wurde nach 37 Jahren Betrieb renoviert und erweitert. Jetzt gibt es etwa eine neue Küche für die Ortsgruppen der DLRG. Zum offiziellen DLRG-Saisonstart samt Sektempfang um 11 Uhr seien etwa 120 Interessierte gekommen, über den Tag hätten sich mehrere hundert Menschen für die Arbeit der DLRG interessiert. Diese hatte zum "Tag der offenen Tür" geladen.

DLRG: Gut gewappnet für anstehende Saison

Für die anstehende Saison sieht sich Kunzmann mit gerüstet. Für einen guten Überblick über den See an sonnigen, heißen Tagen gibt es inzwischen zwei Wachtürme. Er ist guter Dinge, dass die DLRG die Aufgaben bewältigen kann und dass es keine größeren Unglücksfälle geben wird.

Neues Ticket für weniger Parkchaos

In der anstehenden Bade-Saison ist am Breitenauer See vieles anders: Es gibt ein kombiniertes Eintritts- und Parkticket, um das Parkchaos rund um den See einzudämmen. Die Parkplätze werden demnach kontingentiert und es wird eine Parkgebühr erhoben. Die Tickets sind nur noch online zu erwerben.