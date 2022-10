Förderstopp gefährdet Breitbandausbau

Für die ländlichen Regionen deutet sich eine Hängepartie beim Breitbandausbau an. Der Förderstopp der Bundesregierung betrifft auch die Region Heilbronn-Franken.

Da die diesjährigen Fördermittel des Bundes für den Breitbandausbau ausgeschöpft sind, fürchten Kommunen wie Eppingen auch langfristig um ihre Förderung. In einem Brandbrief fordern die Kommunen eindeutige Zusagen, ohne Änderung von Bedingungen. Für die meisten Menschen ist dieser Förderstopp unproblematisch, da 87% der Glasfaseranschlüsse eigenwirtschaftlich ausgebaut werden. Doch der Eppinger Oberbürgermeister und Vizepräsident des Gemeindetags Klaus Holaschke (parteilos) warnt, dass im Landkreis Heilbronn viele Kommunen betroffen seien.

Unterschiedliche Interessen werden zum Problem

Denn nicht überall bietet sich ein kommerzieller Betreiber an, der den Ausbau selbst übernimmt. Manchmal ist es für die Unternehmen schlicht nicht wirtschaftlich interessant genug, wie bei einzelnen Aussiedlerhöfen. Aber auch gegensätzliche Interessen stehen im Weg: Beispielsweise könnte der Eppinger Stadtteil Adelshofen ein Problem bekommen, erklärt OB Klaus Holaschke. In Eppingen wurde im Vertrauen auf die Förderung ein eigenes Glasfasernetz angefangen.

"Die Stadt Eppingen hat mit Fördergeldern Trassen erschlossen, Leerrohre gelegt, und dadurch können wir auch wieder Pachteinnahmen generieren. Es hat also auch ein gewissen finanziellen Anreiz teilweise im Netzanbau sich selbst zu engagieren."

Fördergrundlagen könnten sich 2023 ändern

Am Dienstag kündigte das Bundesministerium für Digitales unter der Leitung von Minister Volker Wissing (FDP) an, die Förderung des Gigabit-Programms im kommenden Jahr 2023 noch stärker am tatsächlichen Bedarf in den Regionen ausrichten zu wollen. Staatliche Förderung sei nur dort angezeigt, wo der Ausbau stocke und nicht wirtschaftlich betrieben werden könne. Damit könnte sich für die Stadt Eppingen die Planungsgrundlage ändern.