Bürgermeister will Klimaschutzmanager

Der Bürgermeister von Braunsbach (Hohenlohekreis), Frank Harsch (CDU), plant die Einstellung eines Klimaschutzmanagers. Die Handlungsbereiche des Managers seien Strom, Wärme und Mobilität, sagte Harsch auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Beim Strom gelte es, Energieeffizienz anzustreben und Einsparungspotenziale zu finden. In Sachen Wärme sieht Harsch in der Nahwärmeversorgung in Braunsbach und der energetischen Sanierung von Gebäuden wichtige Punkte. Beim Verkehr seien der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Entwicklung örtlicher Mobilitätsideen wie Mitfahrbänke oder Vermietung von E-Fahrzeugen sowie der Ausbau des Radwegenetzes wichtigste Themen. Die Stelle soll demnächst ausgeschrieben werden.