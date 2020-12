Bei zwei Bränden wurden am Wochenende im Kreis Schwäbisch Hall mehrere Menschen verletzt. Einer musste mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Laut Polizei arbeitete am Samstag in Braunsbach ein 34-jähriger Hausbesitzer in seiner Garage, als es zu einer Verpuffung in einem Katalytofen kam. Der Mann versuchte noch das Feuer zu löschen, heißt es. Dabei zog er sich Verbrennungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Balkongeländer und ein vor der Garage geparktes Auto wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 40.000 Euro. Ebenfalls am Samstag kam es zu einem Heizungsbrand in Untermünkheim-Gaisdorf – wahrscheinlich wegen eines technischen Defekts, so die Polizei. Zwei Menschen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.