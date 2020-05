Vor gut drei Jahren richtete eine Sturzflut in Braunsbach einen 100-Millionen-Euro-Schaden an. Noch immer sind nicht alle Schäden in der kleinen 2.500-Einwohner-Gemeinde behoben.

Große Teile des Ortes im Kreis Schwäbisch Hall waren am 29. Mai 2016 zerstört worden. Alles, was nicht niet- und nagelfest war, wurde mitgerissen. Bäume, Möbel und Autos gingen in den Schlamm- und Wassermassen unter. Einen Schaden von mehr als 100 Millionen Euro richtete die Flutwelle vor gut drei Jahren an. 100 Häuser wurden teils oder ganz zerstört. Noch immer sind nicht alle Schäden in der kleinen Gemeinde behoben.

In Braunsbach wird noch immer gebaut, über drei Jahre nach der Flutkatastrophe SWR

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) war am Freitag zum Abschluss seiner Sommertour in der Region Heilbronn-Franken auf Stippvisite in Braunsbach. Dort besuchte er einen mittlerweile installierten Geröllfang aus Stahl und Beton, aber auch einen Bach, der ungehindert seinen Lauf nehmen darf. Die Konsequenz für ihn zog er vor Ort: Durch den Klimawandel erhöhe sich die Gefahr, dass sich solch eine Sturzflut wiederholen kann.

Karten mit besonderen Gefahrenstellen in Planung

Zusammen mit dem Regierungspräsidium Stuttgart erstellt das Landesamt für Geologie derzeit Karten über die Bodenbeschaffenheit, in der besondere Gefahrenstellen ausgewiesen sind. In rund drei Jahren soll Baden-Württemberg flächendeckend erfasst sein, kündigten Behördensprecher während des Besuchs an. Anschließend müssten die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen werden, so der Umweltminister.

Seit der Flutkatastrophe 2016 seien insgesamt 36 Millionen Euro Fördergeld in den Wiederaufbau und in Schutzmaßnahmen geflossen, hieß es. Über drei später ist zwar vieles wieder hergestellt: Grünanlagen, Straßen, Häuser. Dennoch gleicht der Ort noch immer einer gigantischen Baustelle.

Archivfilm zum Jahrestag 2019: