Die Gemeinde Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall) veranstaltet heute einen Benefizabend zugunsten der Hochwasseropfer im rheinland-pfälzischen Sinzig. Heute Abend wird der Bürgermeister von Sinzig auf dem Braunsbacher Marktplatz von den Hochwasserschäden in seiner Stadt berichten. Wie Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch erklärte, soll unbürokratisch geholfen werden. Er hoffe, dass bei der Veranstaltung "ordentlich ’was zusammenkomme", so der Bürgermeister. Er erinnere sich noch an die bei der Hochwasserkatastrophe 2016 eingegangenen Spenden. Bei freiem Eintritt spielen ab 19 Uhr der Singer-Songwriter Josh Fehrenbach und Andere. Wer dabei sein will, muss sich nicht extra anmelden, es gilt die 3-G-Regel.