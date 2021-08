Knapp vier Wochen nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands laufen die Aufräum- und Aufbauarbeiten. Diese werden Jahre dauern - so die Erfahrungen in Braunsbach.

Vor rund fünf Jahren, am 19. Mai 2016, zerstörte eine Flutwelle große Teile des Ortskerns von Braunsbach, einer kleinen Gemeinde im Kreis Schwäbisch Hall. Zum Glück kamen damals keine Menschen ums Leben, so Bürgermeister Frank Harsch (parteilos). Aber auch wenn der Braunsbacher Ortskern und der Teilort Orlach mittlerweile wie neu herausgeputzt aussehen, ist damit nach fünf Jahren gerade einmal Halbzeit. Die Ortsmitte ist saniert. Es gibt neue Straßen, die Häuser sind gerichtet, Einrichtungen wurden neu gebaut. Jetzt ist die Infrastruktur in den Wohngebieten dran.

Rund 15 Millionen Euro Flutschäden in Rheinland-Pfalz

Das steht den Menschen in den Flutgebieten wie Rheinland-Pfalz noch bevor. Noch immer kommt Hilfe aus ganz Deutschland nach Ahrweiler, Menschen, Material, Spendengelder. Die Flutschäden allein in Rheinland-Pfalz belaufen sich auf rund 15 Millionen Euro. Für den langfristigen Aufbau in den Hochwassergebieten soll es einen milliardenschweren Fonds geben. Das ist eines der Ergebnisse einer Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder am Dienstag.

Braunsbach fünf Jahre nach der Flutkatastrophe (Montage) SWR (Montage)

Mehrere Millionen Euro für Wiederaufbau von Braunsbach

In Braunsbach hatte die Gemeinde direkt nach der Katastrophe von 2016 mit dem Wiederaufbau begonnen, mittlerweile seien von Bund, Land, Kreis und Kommune rund 80 Millionen Euro in die Infrastruktur investiert worden, so der Bürgermeister. Über 100 Gebäude waren damals stark beschädigt worden, zehn mussten abgerissen werden. Nach dem Unglück wurden Straßen und Plätze im Kernort erst einmal monatelang provisorisch repariert. Ein Jahr nach der Katastrophe ging es dann endgültig an den Wiederaufbau. Und das gleich richtig: Bei Leitungen wurden Strom, Wasser, Nahwärme, Internet gleich mitverlegt, Gebäude wurden komplett saniert.

Investitionen in den Hochwasserschutz

Vor allem in den Hochwasserschutz wurde investiert. Der kleine Bach Orlach, der damals nach heftigen Regengüssen als reißende Sturzflut durch den Ortskern preschte, wird ebenso wie seine Nebenbäche, die sogenannten "Klingen", mit Geröllfang und neuem Bachbett in seine Schranken verwiesen. Wobei es den absoluten Schutz nicht gibt, so Bürgermeister Harsch.

Ein Geröllfang mit Metallsäulen soll Schlimmes in Zukunft verhindern. (Bild: Mai 2018) SWR

"Das, was jetzt hier in Rheinland-Pfalz war und auch bei uns damals vor fünf Jahren, das ist was anderes als eine normale Katastrophe. Das ist eine ganz andere Dimension, die man kaum in den Griff kriegt. Das muss man ganz klar sagen."

Braunsbach bietet hochwassergeschädigten Kommunen Hilfe an

Der Wiederaufbau war hart, sagt Harsch. Dazu kam teils Ärger mit Versicherungen, die nicht alles zahlen wollten. Der Bürgermeister entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten "Flut-Manager". Und auch bei der Hochwasserkatastrophe vor vier Wochen bot er den geschädigten Kreisen und Gemeinden, auch Ahrweiler, seine Hilfe an. Braunsbach stehe bereit, wenn in den Unwettergebieten Gerät und Know-how benötigt werden, sagte Harsch damals dem SWR.

Fünf Jahre, so heißt es, wird der Wiederaufbau von Braunsbach noch dauern.