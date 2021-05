Vier Jahre ist es her: Am 29. Mai 2016 schoss eine Flutwelle durch die Ortsmitte der Gemeinde Braunsbach. Noch heute prägt die Naturkatastrophe die kleine Gemeinde.

Orlacher Bach wird zu reißender Flutwelle

Etwas Zeit brauchen sie noch in der kleinen Gemeinde Braunsbach (Kreis Schwäbisch Hall), bis alle Spuren, die die Flutwelle Ende Mai 2016 hinterließ, beseitigt sind. Nach starken Regenfällen wuchs der sonst eher als Rinnsal bezeichnete Orlacher Bach damals zu einer reißenden Strömung heran. Sie schoss durch den Ortskern und riss alles mit, was im Weg lag – Autos, Bäume, Geröll. Über 100 Häuser wurden teils oder ganz zerstört. Verletzte gab es glücklicherweise keine: "Alles, was bei uns kaputt gegangen ist, konnte man wieder richten", so Braunsbachs Bürgermeister Frank Harsch (CDU).

Nahezu wieder aufgebaut - Hochwasserschutz installiert

Rund 70 Millionen Euro betrage der öffentliche Schaden, schätzt der Schultes, rund 25 Millionen Euro der private. Ein paar Straßen und Zuleitungen müssen in der rund 2.500-Einwohner-Gemeinde noch gemacht werden. Ansonsten sind vier Jahre nach der Unwetterkatastrophe die zerstörten Häuser – sofern möglich – weitgehend wieder aufgebaut, Straßen saniert, Geröllfänge oberhalb des Bachlaufs angebracht. Sie sollen verhindern, dass sich solch ein Unglück in diesem Ausmaß wiederholt.

Das sanierte Rathaus in Braunsbach - vier Jahre nach der Unwetterkatastrophe (28.5.2020) SWR

Den Kopf in den Sand gesteckt haben die Braunsbacher nie, betont Harsch. Schon kurz nach der Katastrophe krempelten sie die Ärmel hoch und packten an. Riesiges Baugerät wurde herbeigeschafft, containerweise Schutt davongekarrt.

"Wir haben uns danach nur auf unsere Chancen konzentriert, diese auch für uns genutzt und Braunsbach schöner gemacht." Frank Harsch, Bürgermeister Braunsbach

Unterstützung von Land, Versicherungen, Spendern

Unterstützung habe es vom Land Baden-Württemberg gegeben. Fast den kompletten öffentlichen Schaden habe es übernommen. Versicherungen hätten Kommune und Bürger entschädigt und auch Spenden in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro seien als Soforthilfe ausgezahlt worden.

Die Bürger haben sich schnell nach dem Unglück wieder aufgerappelt und ihre Gemeinde aufgebaut. Dennoch - Braunsbach wird wohl noch lange als der kleine Ort im Kreis Schwäbisch Hall im Gedächtnis bleiben, der durch eine Flutwelle zu einem Teil nahezu weggerissen wurde.

Die Orlacher Straße in Braunsbach 2016 und heute:

Straße durch den Ortskern in Braunsbach 2016 und heute:

Der Gasthof "Zum Löwen" in Braunsbach 2016 und heute:

Das Rathaus in Braunsbach 2016 und heute:

Das Rathaus in Braunsbach nach dem Unwetter im Jahr 2016