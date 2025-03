Wenn der Zapfhahn versiegt: Immer mehr Bierbrauer machen dicht

Der Bierdurst der Deutschen und Baden-Württemberger nimmt ab – und damit auch die Zahl an Brauereien. Gründe gibt es einige, die der Deutsche Brauer-Bund nennt.

In den letzten fünf Jahren haben in Deutschland mehr als 90 Brauereien zugemacht. Diese Zahl nennt der Deutsche Brauer-Bund DBB und beruft sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes. Auch in Baden-Württemberg haben einige Brauereien aufgehört. In der Region Heilbronn-Franken muss die Branche ebenfalls gegensteuern.

Energiekosten: Umstellung von Gas auf Strom ist teuer

Der Brauer-Bund nennt für den Rückgang von Braurereien vielfältige Gründe, einer davon ist Energie. Noch im Februar meldeten sowohl die Herbsthäuser Brauerei in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) als auch Haller Löwenbräu einen leichten Rückgang zwischen 0 und minus einem Prozent. Beide sind damit etwas besser als der bundesweite Schnitt von Minus 1,4 Prozent. Bei der Häffner Brauerei in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gab es zwar bei den normalen Bier-Sorten ein leichtes Plus, beim Craftbier allerdings ein Minus von rund 15 Prozent. Craftbeer ist handwerklich und nicht industriell gebrautes Bier. Das aber ist nicht gerade billig.

Die Energie-Kosten generell sind hoch. Brauen, Abkühlen, das Reinigen der Mehrwegflaschen – all das ist teuer. "Wer eine Brauerei von Gas auf Strom umstellt, muss die Anlagen zu 80 Prozent neu bauen, wobei manche der benötigten neuen Technologien noch gar nicht entwickelt sind", so DBB-Präsident Christian Weber. Dabei stehen große Investitionen an, um bis 2045 klimaneutral zu sein.

Craftbier-Boom ist vorbei

Erfreute sich Craftbeer in den vergangenen Jahren zunehmender Beliebtheit, ist laut Braumeister Thomas Wachno bei der Häffner Brauerei in Bad Rappenau der Boom vorbei. Auch die Brauerei Distelhäuser aus Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) bemerkte im vergangenen Jahr eine Zurückhaltung bei den Kundinnen und Kunden, unter anderem weil immer weniger Alkohol getrunken wird. Bei vielen Brauereien werden alkoholfreie Biere und Limonaden deswegen immer bedeutsamer.

Brauer-Bund-Präsident Weber nennt aber noch weitere Gründe für den Rückgang: Zwar entstanden in den Jahren vor Corona immer mehr Betriebe. Dann allerdings kam die Pandemie und damit die Unsicherheit bei Kundinnen, Kunden und in den Unternehmen. Von der einen Krise schlitterte man in die nächste: die Energiekrise. "Da ist gerade bei kleineren Betrieben oft viel Kapital abgeflossen", so DBB-Präsident Christian Weber. Derzeit spürt die Branche auch die allgemeine Konsumzurückhaltung. "Gegenüber den großen Lebensmittelkonzernen können Brauereien die Preise, die sie eigentlich bräuchten, kaum durchsetzen", äußert sich der DBB-Präsident.

Mittelständisch geprägt und Traditionsbetriebe

In Heilbronn-Franken gibt es über ein Dutzend Brauereien, darunter auch kleinere Hausbrauereien. Deutschlandweit sank die Zahl der Brauereien um 93 auf 1.459, so der DBB. Rund 70 Prozent aller deutschen Brauereien haben in Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ihren Sitz. In Baden-Württemberg ist die Branche besonders mittelständisch geprägt - es gibt auch viele Traditionsbetriebe.

Erst im vergangenen Jahr feierte die familiengeführte Löwenbrauerei Hall ihr 300-jähriges Jubiläum: nach eigenen Angaben damals wirtschaftlich kerngesund und stabil am Markt. Zum Unternehmen gehören auch die Wildbadquelle und die Traditionsgasthäuser "Zum Löwen" und "Goldener Adler" in Schwäbisch Hall sowie "Die Krone" in Öhringen (Hohenlohekreis). Rund 80 Prozent der Biere, Wasser, Limonaden und Schorlen werden im Umkreis von gut 50 Kilometern von Schwäbisch Hall verkauft.