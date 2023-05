Zum 1. Mai hat die Stadt Öhringen (Hohenlohekreis) auf dem Marktplatz den traditionellen Maibaum aufgestellt. Ihn schmücken 24 Zunftzeichen - als Zeichen für die Bedeutung des Handwerks.

Handwerker in ihrer traditionellen Kleidung, schöne Hohenloher Trachten und Brauchtum - all das steht im Mittelpunkt am Maifeiertag in Öhringen.

"In Zeiten von Fachkräftemangel möchten wir das Augenmerk auf das Handwerk richten - und daran erinnern, wie eng (...) Arbeiten, Jahreszeiten und Bräuche schon Jahrhunderte lang unser Leben prägen."

Pünktlich um 10 Uhr haben Böllerschüsse die Feierlichkeiten angekündigt. Oberbürgermeister Thilo Michler begrüßte die Stadtkapelle Öhringen, den Heimatverein und verschiedene Handwerkergruppen in ihrer Zunftbekleidung. Die Stadtkapelle lädt zum traditionellen Schlosshofkonzert ein.