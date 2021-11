Nach dem Brand in einem Modegeschäft am Freitag in der Heilbronner Stadtgalerie, geht die Polizei mittlerweile von Brandstiftung aus. Wie es hieß, könne ein technischer Defekt ausgeschlossen werden. Wegen des Feuers musste am Freitagmittag das Einkaufszentrum in der Innenstadt evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Der Schaden geht in den Millionenbereich, die Polizei sucht Zeugen.