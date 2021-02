Polizei ermittelt wegen Brandstiftung in Wertheimer Mehrfamilienhaus

Womöglich Serientäter am Werk

Nach einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Wertheim-Wartberg sucht die Polizei dringend Zeugen. Erneut hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses am Salon-de-Provence-Ring gebrannt.