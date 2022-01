Der mutmaßliche Brandstifter von Schwäbisch Hall könnte auch für Anschläge auf den Club Alpha verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Ermittlungen. Der Mann aus dem Neckar-Odenwald-Kreis sitzt in Untersuchungshaft, weil er in einem Altstadt-Haus am Steinernen Steg in Schwäbisch Hall einen Brand gelegt und einen Gasalarm ausgelöst haben soll.