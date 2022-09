Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall ist am Sonntagmorgen ein Bewohner schwer verletzt worden. Zwei weitere Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen.

Laut Polizei war der Brand gegen 7 Uhr gemeldet worden. Mehrere der insgesamt 17 Bewohner mussten durch die Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Feuer war vermutlich durch einen technischen Defekt im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Da das Haus laut Polizei derzeit unbewohnbar ist, hat die Stadt die Betroffenen untergebracht. Die Ermittlungen vor Ort dauern an.

