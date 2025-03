In der Nacht auf Sonntag hat in Dörzbach ein Einfamilienhaus gebrannt, zwei Menschen wurden verletzt. Auch in Rot am See brannte am Sonntagmorgen ein Wohnhaus.

Bei einem Brand in der Nacht auf Sonntag ist in Dörzbach (Hohenlohekreis) ein Ehepaar verletzt wurde. Gegen 2 Uhr nachts wurden starke Rauchentwicklung und Flammen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses gemeldet, so die Polizei. Am Sonntagmorgen brannte dann außerdem ein Wohnhaus in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall).

Brand in Dörzbach: Ursache noch unklar

Bei dem Brand in Dörzbach erlitten die Bewohner des Hauses teilweise schwere Verletzungen teilte die Polizei mit. Eine 51-jährige Frau wurde wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Ehemann erlitt schwere Verbrennungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Es entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Keine Verletzten bei Wohnhausbrand in Rot am See

Bei dem Hausbrand in Rot am See dagegen konnten sich die Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen und wurden nicht verletzt. Gegen 8:30 Uhr war das Feuer in einem Zimmer ausgebrochen, erklärte die Polizei. Die Flammen breiteten sich schnell aus. 70 Einsatzkräfte waren um 11 Uhr immer noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Auch hier ist die Brandursache noch unklar. Zur Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei ebenfalls noch keine Angaben machen.