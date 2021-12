Nach Gasalarm jetzt Feuer in Schwäbisch Haller Wohnhaus

In einem Wohn- und Geschäftshaus in Schwäbisch Hall hat es am Dienstagmorgen gebrannt. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu früheren Vorfällen.

Nach dem Feuer in dem Schwäbisch Haller Gebäude vermutet die Polizei Brandstiftung, zudem könnte ein Zusammenhang zu früheren Geschehnissen bestehen, heißt es. Feuerwehr-Großeinsatz nach Gasalarm Mitte November wurde im Treppenhaus des Gebäudes eine Substanz gefunden. Das Mittel verdunstete, die Feuerwehr war im Großeinsatz. Sechs Menschen wurden vorsorglich untersucht. Die Innenstadt war allerdings für einige Stunden nicht passierbar. Um welche Substanz es sich handelte, wird wegen der laufenden Ermittlungen nicht gesagt. Nach früheren Angaben handelte es sich um eine Art Chlorgas. Schwäbisch Hall Unbekannter Stoff könnte lebensgefährlich sein Gas im Treppenhaus: Ermittler in Schwäbisch Hall vermuten Absicht In Schwäbisch Hall wird nach einem Großeinsatz der Feuerwehr wegen Gasgeruchs jetzt wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft dem SWR. mehr... Polizei vermutet jetzt Brandstiftung Anfang Dezember wurde dann die Eingangstür des Gebäudes beschädigt. Am Dienstagmorgen wurden dort mehrere Scheiben eingeschlagen und es brannte. Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits von selbst ausgegangen. Die jetzigen Erkenntnisse lassen darauf schließen, dass der Brand infolge von Brandstiftung entstand, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand. Die Ermittlungen laufen. Im Fall der Substanz wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt - denn fahrlässig sei die Substanz nicht ins Treppenhaus gekommen, hieß es damals.