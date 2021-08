Nach einer Brandstiftung in einem Zweifamilienhaus in Talheim (Kreis Heilbronn) Ende Mai sind zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Eine 33-jährige Frau und ihr 34-jähriger Verlobter sollen ihre eigene Wohnung sowie das dazugehörige Treppenhaus in Brand gesetzt haben, so Polizei und Staatsanwaltschaft. Hintergrund sollen Auseinandersetzungen unter den Hausbewohnern sein. Die Frau habe ein Geständnis abgelegt. Der Brand war am 24. Mai früh morgens ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft beantragte wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung Haftbefehle gegen das Paar, die in Vollzug gesetzt wurden.