Großbrand einer Holzlagerhalle in Bad Rappenau

Am frühen Freitagmorgen ist in Bad Rappenau die Lagerhalle einer Stuhlfabrik in Flammen aufgegangen. Der entstandene Schaden könnte in die Millionen gehen.

Kurz nach 2 Uhr am Freitagmorgen ist das Feuer in der Holzlagerhalle in Bad Rappenau-Heinsheim ausgebrochen. Nach Angaben der Polizei waren benachbarte Gebäude oder Personen auf dem Firmengrundstück nicht in Gefahr. Mindestens 350.000 Euro Sachschaden Die mit Photovoltaik bedeckte Halle, in der Holzvorrat für die Stuhlproduktion lagerte, brannte kontrolliert nieder, hieß es. Laut Eigentümer soll sich der Schaden allein beim verbrannten Holz auf etwa 350.000 Euro belaufen. Den Angaben zufolge könnte ein Millionenschaden entstanden sein. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war mit 23 Fahrzeugen und 119 Mann vor Ort. Der Feuerschein sei zeitweise auch in der weiteren Umgebung bis nach Haßmersheim (Neckar-Odenwald-Kreis), Gundelsheim, Offenau und auch Oedheim (alle Kreis Heilbronn) zu sehen gewesen, hieß es.