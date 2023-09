Ein Toter und zwei Verletzte nach Brand in Heilbronner Seniorenheim

Bei einem Feuer in einem Seniorenheim sind in Heilbronn drei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen starb am Abend, teilte die Polizei mit.

In einem Seniorenheim in Heilbronn hat es am Montagnachmittag gebrannt. Dabei erlitten ein 75-jähriger Mann lebensgefährliche Rauch- und Brandverletzungen und ein 93-jähriger Mann schwere Verletzungen. Der 75-Jährige sei seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei. Eine 79-jährige Bewohnerin sei durch Rauchgase leicht verletzt worden.

Zahl der Verletzten korrigiert Zunächst hatte die Feuerwehr im Zusammenhang mit dem Brand in einem Heilbronner Seniorenheim von zehn Verletzten gesprochen. Die Polizei Heilbronn teilte am Abend mit, dass ein lebensgefährlich verletzter 75-jähriger Mann gestorben sei und zwei weitere Menschen unterschiedlich schwer verletzt wurden.

Das Feuer sei in einem Zimmer im ersten Obergeschoss ausgebrochen, sagte Jürgen Lobmüller von der Feuerwehr dem SWR.

Matratze brannte

Im Zimmer seien zwei Menschen gewesen, eine Matratze sei bei Eintreffen der Feuerwehr in Brand gewesen. Einer der Senioren musste mit der Drehleiter gerettet und vom Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Stuttgart geflogen werden. Der andere sei mit einer Trage von der Feuerwehr ins Freie gebracht und mit dem Krankenwagen abtransportiert worden, so Lobmüller.

Eine komplette Räumung des Gebäudes gab es nicht. Allerdings sei die Bahnhofsvorstadt für die Löscharbeiten gesperrt worden. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar. Laut Polizei wird der Schaden am Gebäude und an der Einrichtung nach derzeitigem Stand mit 50.000 Euro beziffert.