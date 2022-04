per Mail teilen

Bei einem Scheunenbrand in Sulzbach-Laufen (Kreis Schwäbisch Hall) ist am Montagabend ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Scheune stürzte ein, an einem unbewohnten Nachbarhaus wurden die Fenster aufgrund der Hitzeentwicklung beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.