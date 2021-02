Bei einem Brand in einem Pflegeheim in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) ist am Mittwochabend eine 85-jährige Bewohnerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde mit schweren Brandverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Brandursache und der Sachschaden sind laut Polizei noch nicht bekannt. Das Feuer wurde gegen 17:15 Uhr gemeldet, es brach im Zimmer der Frau aus und konnte wohl zügig vom Pflegepersonal gelöscht werden.