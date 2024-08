Wohnhaus in Oedheim nach Brand unbewohnbar - Nachbarn hörten Explosion

Gemeinde will Hausbesitzer helfen

Am Mittwoch sind in Oedheim eine Garage und dann das dazugehörige Wohnhaus in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Der Bürgermeister sagte dem Hausbesitzer seine Hilfe zu.

Der Schreck in Oedheim (Kreis Heilbronn) sitzt tief: Am Mittwochnachmittag geriet zunächst eine Garage in Brand, dann griff das Feuer auf das Wohnhaus über. Warum steht bislang noch nicht fest. Als der Hausbesitzer vom Einkaufen zurück kam, stand sein Haus schon unter Vollbrand. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei rund 400.000 Euro. Hausbesitzer unter Schock - Bürgermeister hilft Verletzt wurde niemand und der Brand war laut Feuerwehr schnell gelöscht. Zurück bleibt ein schockierter Hausbesitzer: Sein Haus, in dem er wohl alleine gewohnt hat, wurde durch das Feuer in wenigen Minuten völlig zerstört und ist unbewohnbar. Der Oedheimer Bürgermeister Matthias Schmitt (parteilos) kam schnell an den Brandort. Er sagte dem aufgelösten Hausbesizter seine Hilfe zu. Für seine Unterkunft ist laut Schmitt erst einmal gesorgt. "Der Mann muss erstmal diesen großen Schock verarbeiten", so Schmitt. Feuer in Oedheim: Nachbarn hörten Explosion Gemeldet wurde der Brand laut Polizei von den Nachbarn. Eine Frau sagte dem SWR, dass sie Feuer aus dem Haus kommen sah, eine Explosion hörte und vor ihren Augen die verbrannten Kästen für die Jalousien herunter fielen. Weitere Häuser wurden durch den Brand nicht beschädigt. Die Polizei sucht nun weiter nach der Ursache, warum in der Garage in Oedheim plötzlich ein Feuer ausbrach. Die Feuerwehr Oedheim berichtet auf Facebook über den Brand: 🚨EINSATZTICKER 🚨



Aktuell befinden wir uns mit weiteren Feuerwehren bei einem Gebäudebrand in der Kolpingstraße.



