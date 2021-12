Tödlicher Brand in Neuenstadt: Ermittlungen gegen Vater

Nach dem tödlichen Brand am vergangenen Wochenende in Neuenstadt im Kreis Heilbronn wird gegen den Familienvater ermittelt. Es besteht der Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung.

Der Brand war am Sonntagmorgen in einer Dachgeschosswohnung in Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) vermutlich im Bereich des Kinderzimmers ausgebrochen. Die Ermittlungen der Kripo und des Landeskriminalamts hatten ergeben, dass "keine Anhaltspunkte für eine technische Brandursache festgestellt werden" konnten, schreiben Polizei und Staatsanwaltschaft Heilbronn in einer Mitteilung.

Rauchmelder nicht mehr vorhanden oder außer Betrieb

Rauchmelder hätten nicht anschlagen können: Die ursprünglich angebrachten Rauchmelder seien nicht mehr vorhanden oder außer Betrieb gewesen, so die Ermittler. Es sei nicht auszuschließen, dass funktionierende Rauchmelder das Schlimmste verhindert hätten. Nun hat die Polizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den 29-jährigen Familienvater aufgenommen.

Funktionierende Rauchmelder sind in Räumen, in denen Menschen schlafen, in Baden-Württemberg gesetzlich vorgeschrieben. Auf der Homepage des Landes heißt es dazu: "Die Sicherstellung der Betriebsbereitschaft obliegt den unmittelbaren Besitzerinnen und Besitzern [...]. Bei Mietwohnungen liegt es also in der Regel in der Verantwortung der Mieterin oder des Mieters[...]."

Polizei: Vorfall mit Zündelei in der Familie

Mittlerweile steht auch fest: Bei dem Brand kamen die beiden vierjährigen Zwillingsjungen ums Leben. Der 29-jährige Vater, die 27-jährige Mutter und der achtjährige Bruder kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Bereits in der Vergangenheit habe es einen Vorfall in der betroffenen Familie mit den Kindern gegeben, die gezündelt haben sollen, so die Polizei. Die Beamten ermitteln, ob auch das eine mögliche Brandursache sein könnte.

Seelsorger für Einsatzkräfte nach Brand

Bei dem Brand waren die Feuerwehren Neuenstadt, Neckarsulm und Heilbronn im Einsatz. Sie wurden danach seelsorgerisch betreut. Das Haus ist nach dem Brand und den Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar, die unverletzten Bewohner wurden von der Stadt anderweitig untergebracht. Die Stadt sowie Privatleute starteten Spendenaktionen für die betroffene Familie.