In Bad Mergentheim-Markelsheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Freitagvormittag ein mit Müll beladener Lkw an einem Bahnübergang gebrannt. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verletz wurde nach Polizeiangaben niemand. Die Bahnstrecke musste gesperrt werden. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.