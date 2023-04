Schleifarbeiten haben einen Brand in der Montagehalle einer Maschinenbaufirma in Obersontheim ausgelöst. Durch Funkenflug entzündete sich ein Luftfilter. Verletzt wurde niemand.

Nach Polizeiangaben hatte ein Arbeiter am Freitag Schleifarbeiten in der Montagehalle einer Maschinenbaufirma in Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) durchgeführt. Fliegende Funken entzündeten an der Heizungsanlage die Matte eines Luftfilters.

Der Brand konnte durch die Belegschaft selbstständig unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden, Menschen wurden nicht verletzt.