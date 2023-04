Heilbronn-Böckingen: Veralteter Kühlschrank löst Feuer aus

per Mail teilen

Der Brand in einem Mehrfamilienhaus im Heilbronner Stadtteil Böckingen ist mittlerweile gelöscht. Auslöser für das Feuer: ein 50 Jahre alter Kühlschrank.

In einem Mehrfamilienhaus im Heilbronner Stadtteil Böckingen ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Anwohnerin hatte bemerkt, wie Rauch aus dem Gebäude drang. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Erdgeschoss bereits in Flammen. Mittlerweile sind die Löscharbeiten abgeschlossen. Nach Angaben der Polizei bestand keine Gefahr für Menschen.

Brandursache war offenbar ein technischer Defekt an einem 50 Jahre alten Kühlschrank. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf rund 150.000 Euro.

Glück im Unglück: Im Haus hielten sich drei Personen auf, als der Brand bemerkt wurde. Doch niemand wurde verletzt, wie eine Sprecherin mitteilt. Alle Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schließlich unter Kontrolle.