In Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Mann bei einem Brand verletzt worden. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer von der Küche aus weiter verbreitete.

In Langenburg hat es am Montagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Feuerwehr sei kurz nach 15:45 Uhr in den Atzenroder Kirchweg gerufen worden, teilte Sprecher Thomas Baumann dem SWR mit. Dort habe es in einer Küche gebrannt. Vermutet wird ein technischer Defekt an der Dunstabzugshaube. Ein Bewohner konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten und wurde mit Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Mit Atemschutzgeräten sei die Feuerwehr in die Wohnung gegangen und habe den Brand gelöscht, so Baumann weiter. Anschließend seien noch die darüberliegende Wohnung und das Dachgeschoss kontrolliert worden. Neben den Langenburgern seien auch die Feuerwehren Gerabronn und Schrozberg mit Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz gewesen. Durch das Feuer entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 15.000 Euro in der Wohnung.