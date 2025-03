In Kirchardt (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht zum Samstag eine Lagerhalle komplett abgebrannt. Es entstand ein Schaden von rund 500.000 Euro.

Im Industriegebiet von Kirchardt (Kreis Heilbronn) ist nach Angaben der Polizei Heilbronn am Freitagabend gegen 22:45 Uhr eine Lagerhalle in Brand geraten. Als die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, war das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Halle brannte komplett ab. Es sei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Laut Polizei war das Feuer gegen 2:45 Uhr am Samstagmorgen gelöscht.

Feuerwehrleute bei Löscharbeiten in Kirchardt (Kreis Heilbronn). Im Gebäude waren ein Auto und mehrere Motorräder abgestellt. Einsatz-Report24

In dem Gebäude waren den Angaben zufolge unter anderem ein Auto und drei Motorräder abgestellt. Ein weiteres Auto soll vor der Halle gestanden haben. Durch die Hitze der Flammen sei auch ein Schaden an zwei angrenzenden Wohnhäusern entstanden. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst nicht klar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.