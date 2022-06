Millionenschaden bei Brand von Lagerhalle in Fichtenberg

Ein Brand in einem Kunststoffbetrieb in Fichtenberg (Kreis Schwäbisch-Hall) hat am Samstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Verletzte gab es bei dem Brand nicht. Der Sachschaden in der Lagerhalle des Betriebes gehe allerdings in die Millionen, teilte die Polizei am Abend mit. Keine Gefahr für Anwohner Die Lagerhalle stand zeitweise komplett in Flammen. Die Feuerwehr war mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort. Für die Anwohner bestehe keine Gefahr, hieß es weiter. Die L1066 zwischen Fichtenberg und Mittelrot sowie die Strecke der Murrbahn zwischen Fichtenberg und Gaildorf wurde gesperrt. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Stuttgart Große Rauchsäule Brand in Mülldeponie: Rauchsäule über Stuttgart-Hedelfingen Wegen eines Brands in einem Entsorgungsbetrieb ist am Samstag eine große Rauchsäule über Teile der Stadt gezogen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. mehr... Weiterer Brand in Stuttgart Auch in der Landeshauptstadt kam es am Samstag zu einem Großbrand. Hier stand Restmüll auf einer Entsorgungsanlage in Flammen. Eine große Rauchsäule war zwischenzeitlich kilometerweit sichtbar.