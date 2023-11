per Mail teilen

Ende Oktober hat es an der Geschwister-Scholl-Schule in Künzelsau gebrannt. Unterricht war seither nicht mehr möglich. Am Montag kann es nun aber wieder losgehen.

Nach dem Brand in der Geschwister-Scholl-Schule in Künzelsau (Hohenlohekreis) Ende Oktober läuft ab Montag wieder der Unterricht an, allerdings gibt es noch einige Einschränkungen.

SWR-Reporter Uli Zwerenz zu der Frage, ob nun alle Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht kommen können.

Denn es können noch nicht alle Schüler wieder in das Gebäude. Wie das Landratsamt des Hohenlohekreises am Freitag mitteilte, hat sich ein Sachverständiger die Räume angeschaut und für die Grundschule frei gegeben, während die Berufsschüler weiter in die gewerbliche Schule ausweichen müssen.

Psychologische Betreuung im Angebot

Am 28.Oktober hatte aus unbekannten Gründen zunächst ein Müllcontainer gebrannt, das Feuer war dann auf die Schulgebäude übergesprungen. Es entstand ein Sachschaden von rund einer halben Million Euro, verletzt wurde niemand. Allerdings waren die Räume so stark verraucht, dass sie bisher nicht für den Unterricht genutzt werden durften. Bei Bedarf wird zu Unterrichtsbeginn am Montag auch eine schulpsychologische Betreuung angeboten.