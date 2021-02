per Mail teilen

Im Keller des Rathauses in Eppingen (Kreis Heilbronn) ist in der Nacht auf Sonntag ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Nach Polizeiangaben hatte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle. Ursache sei ein technischer Defekt gewesen - ein Transistor im Serverraum sei durchgeschmort. Verletzt wurde niemand. Laut Polizei entstand nur geringer Sachschaden. Weitere Beschädigungen am Gebäude entstanden demnach nicht.