Brandstiftung an Schule in Bad Friedrichshall

In einer Schule in Bad Friedrichshall hat es am Montag gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Das Feuer soll in einer Toilette gelegt worden sein.

Nach der Brandstiftung in einer Schule in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) musste am Montag das Gebäude mit rund 300 Schülern evakuiert werden. Ein unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin hatte wohl gegen Mittag in der Mädchentoilette einen Abfallbehälter für Papierhandtücher entzündet, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde niemand. Feuer verursacht Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro Durch das Feuer wurden den Polizeiangaben zufolge viele Einrichtungsgegenstände im WC-Raum komplett zerstört, sodass dieser nun unbenutzbar ist. Auch weitere Toilettenräume seien durch den sich verbreitenden Rauch in Mitleidenschaft gezogen worden, heißt es. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.