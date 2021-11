Brand in Reha-Klinik sorgt für Aufsehen

Ein kleinerer Brand in einer Reha-Klinik in Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Montagnachmittag für größeres Aufsehen gesorgt. Nach Angaben der Polizei gab es eine starke Rauchentwicklung. Die Feuerwehr sei mit 50 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort gewesen - auch Notarzt, Rettungsdienst und Polizei waren angerückt. Ein Klinikteil wurde vorsorglich geräumt. Am Ende stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt in einer Mikrowelle den Brand ausgelöst hatte, so die Polizei weiter. Es wurde niemand verletzt.