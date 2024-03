In Rosengarten ist am Montagmittag ein Feuer in einer Pappenfabrik ausgebrochen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Bei einem Großbrand in einer Pappenfabrik in Rosengarten-Tullau (Kreis Schwäbisch Hall) wurden am Montagmittag laut Polizei sechs Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Sie mussten wegen Rauchgasvergiftungen medizinisch betreut werden. Die Feuerwehr hat unterdessen mit 80 Einsatzkräften gegen das Feuer in einer Halle eines Pappherstellers gekämpft. Ausgegangen war das Feuer von einer Maschineneinheit, hieß es in einer Stellungnahme der Firma. Von dort habe sich das Feuer ausgebreitet. Eine Rauchsäule war viele Kilometer entfernt noch sichtbar. SWR SWR Feuer unter Kontrolle Gegen 11:45 Uhr war der Notruf wegen eines Vollbrands auf einem Betriebsgelände im Kocherweg in Rosengarten eingegangen. Gut eine Stunde später hieß es von der Feuerwehr, der Brand sei unter Kontrolle. Über die Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt. Der Firmeninhaber hofft in drei Tagen wieder produzieren können. Viel Rauch auf dem Hallendach. SWR SWR