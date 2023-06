Brand in Metzgerei in Untereisesheim

Die Feuerwehr hat am Sonntag einen Brand in einer Metzgerei in Untereisesheim (Kreis Heilbronn) gelöscht. Eine Photovoltaikanlage zog den Einsatz in die Länge.

In Untereisesheim ist am Sonttag ein Feuer in einer Metzgerei ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits das erste Obergeschoss des Gebäudes. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 250.000 Euro. Eine auf dem Dach installierte Photovoltaikanlage habe den Einsatz in die Länge gezogen, berichtet Thomas Besserer-Joppien, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Untereisesheim. PV-Anlage muss aufwendig demontiert werden Mithilfe einer Drehleiter mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr Neckarsulm die Photovoltaikanlage von oben demontieren. Unter den Platten habe sich das Feuer zunächst weiter ausgebreitet, so Besserer-Joppien. Das Feuer brach wohl im Erdgeschoss aus. Die genauen Umstände sind noch unklar.