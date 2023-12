Brand in Heilbronner Mehrfamilienhaus: eine Person leicht verletzt

Passanten entdeckten den Rauch, ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte dann das Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses löschen. Der Schaden liegt bei rund 150.000 Euro.

An Heiligabend gegen Mitternacht wurde bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn eine Frau leicht verletzt. Passanten hatten Rauch in dem Gebäude entdeckt und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Ein Großaufgebot evakuierte zuerst das Gebäude und konnte dann den Brandherd im Kellergeschoss des Hauses verorten und löschen.

Eine Bewohnerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro. Für das Haus mussten auch die Strom- und Gaszufuhr durch den Energieversorger abgestellt werden, da die Leitungen im Keller stark beschädigt wurden. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.