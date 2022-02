In Oberrot (Kreis Schwäbisch Hall) ist bei einem Brand in einer Industrieanlage am Sonntagmittag ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Verletzt wurde dabei niemand. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich vermutlich Material in einer Absauganlage entzündet. Die Feuerwehr war mit 53 Leuten im Einsatz.