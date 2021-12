Brand in Einkaufszentrum verhindert

In einem Einkaufszentrum in Öhringen (Hohenlohekreis) haben Unbekannte am Dienstagnachmittag in einer Herrentoilette Feuer gelegt. Die Unbekannten hatten Papierhandtüchern in der Toilette angezündet. Zeugen hatten frühzeitig den Qualm bemerkt und Mitarbeiter alarmiert, die das Feuer löschten. Dabei entstand ein Rußschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Das Auslösen der Sprinkleranlage im gesamten Einkaufszentrum konnte laut Polizei gerade noch verhindert werden. Dann wäre der Schaden enorm gewesen. Die Öhringer Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise.