An der Deponie Vogelsang in Heilbronn ist es am Sonntagabend zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen. Laut Feuerwehr war Sperrmüll im Hof einer Verwertungsfirma in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es, eine angrenzende Halle zu schützen, auch wenn die Hitze dort Schäden anrichtete. Im Rauch seien zwar auch giftige Stoffe, aufgrund der Luftverwirbelungen bestehe aber für die Umgebung keine Gefahr, sagte der Kommandant dem SWR. Ein Messtrupp war im Einsatz. Wegen Geruchsbelästigung sollten Anwohner in Neckarsulm, Neckarsulm-Dahenfeld und Erlenbach jedoch Fenster und Türen schließen, Lüftungen und Klimaanlagen ausschalten. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.