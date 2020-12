Bei einem Brand in einem Behindertenwohnheim in Löwenstein (Kreis Heilbronn) am Dienstagmittag ist ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt an der Heizungsanlage, so die Polizei. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.