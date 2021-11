Bei dem Brand in einem Altenheim in Künzelsau-Kocherstetten (Hohenlohekreis) ist am Donnerstagmorgen ein Schaden von rund 20.000 Euro entstanden, teilt die Polizei mit. Das Feuer ist in einem Zimmer ausgebrochen. Alle 17 Bewohnerinnen und Bewohner konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.