Feuerwehreinsatz in Heilbronn: Imbiss in Neckarsulmer Straße brannte

Am späten Freitagvormittag kam es in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn zu einem Brand an einem Imbiss. Dabei verletzte sich ein Mann, der seinen Hund rettete.

Am Freitagvormittag hat es in der Neckarsulmer Straße in Heilbronn einen Feuerwehreinsatz gegeben. An der früheren Musikkneipe Red-River, heute ein Imbiss, haben eine Holzpalette und Reifen gebrannt. Holzpalette und Reifen fingen Feuer. Pressestelle Feuerwehr Heilbronn Mann rettet seinen Hund vor dem Feuer Durch den Brand kam es laut Polizei zu dichtem Rauch, der auch den Verkehr im dortigen Bereich behinderte. Ein Mann wurde bei der Rettung seines Hundes vor den Flammen leicht verletzt. Durch das Feuer wurde ein Auto sowie die Fassade des Gebäudes beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.