In Lauda ist ein Feuer in einer Gießerei ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort - auch ein Spezialfahrzeug kam zum Einsatz.

In Lauda (Main-Tauber-Kreis) brennt es seit Montagmittag in einer Gießerei in der Bahnhofstraße. Feuerwehren und Polizei sind am Einsatzort. Das Feuer ist in einem Hochofen ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Von dem Feuer ist von außen kaum etwas zu sehen, die Löscharbeiten spielen sich komplett im Inneren des Gebäudes ab. Glühendes Metall war durch den Hochofen ausgetreten, so der Einsatzleiter der Feuerwehr Christian Schulz vor Ort. Spezialgerät im Einsatz Die Feuerwehren aus Lauda, Gerlachsheim, Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim (alle Main-Tauber-Kreis) sind dabei, das heiße Metall herunterzukühlen. Kein leichtes Unterfangen: Wegen der hohen Temperaturen muss ABC-Pulver statt Wasser als Löschmittel eingesetzt werden. Mit einem Flugfeldlöschfahrzeug der Feuerwehr Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) wurden größere Mengen des Löschpulvers an den Einsatzort gebracht.