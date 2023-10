Nach Brand an Künzelsauer Schule: Unterricht muss ausfallen

Ein Feuer am Samstag hat die Künzelsauer Geschwister-Scholl-Schule unbenutzbar gemacht. Für die Schülerinnen und Schüler muss nun über die Ferien ein Ersatz gefunden werden.

In Künzelsau (Hohenlohekreis) brannte am Samstagmittag ein Gebäudeteil der Geschwister-Scholl-Schule. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden liegt bei mehr als einer halben Million Euro. Das gab die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung am Samstag bekannt. Die Brandursache wird zurzeit ermittelt.

Müllcontainer fängt Feuer

Kreisbrandmeister Thorsten Rönisch sagte auf SWR-Anfrage, die Feuerwehr sei zu einem Mülleimerbrand gerufen worden. Daraufhin griff das Feuer aber vom Unterstand der großen Container auf das Schulgebäude über. Der Brand habe sich zügig löschen lassen, so Rönisch. Doch durch die Rauchentwicklung sei insbesondere das Lehrerzimmer zurzeit nicht benutzbar. Der Kindergarten nebenan sei nicht betroffen.

Ersatzbetrieb nach den Ferien

Landrat Matthias Neth kündigte an, die Ferienwoche nutzen zu wollen, um die Räume schnell wiederherstellen zu lassen. Er sagte außerdem: "Wir werden alles dafür tun, um der Schulgemeinschaft zeitnah einen Ersatzbetrieb zu ermöglichen." Rund 90 Einsatzkräfte von Technischem Hilfswerk und Feuerwehr seien vor Ort gewesen.