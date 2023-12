Bretzfeld: Feuer in Flüchtlingsunterkunft

Rund 100.000 Euro Schaden am Gebäude

In der Nacht auf Samstag ist in einer Asylbewerberunterkunft in Bretzfeld ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr waren mit vielen Kräften vor Ort, verletzt wurde niemand.

Im Bretzfelder Ortsteil Dimbach (Hohenlohekreis) hat es in der vergangenen Nacht in einer Asylbewerberunterkunft gebrannt. Nach Polizeiangaben ist niemand verletzt worden, der Schaden am Gebäude beträgt nach ersten Schätzungen rund 100.000 Euro. Gegen 4 Uhr ging der Alarm bei der Rettungsleitstelle Hohenlohekreis ein: Im Zimmer eines 62-jährigen Bewohners der Flüchtlingsunterkunft war ein Feuer ausgebrochen. Mit einer Vielzahl an Einsatzkräften rückten Polizei und Feuerwehren aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt vier Bewohner im Gebäude. Alle blieben unverletzt, das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Das Obergeschoss des Gebäudes, in dem das Feuer ausgebrochen war, ist nun bis zur Begehung durch einen Sachverständigen gesperrt. Die Polizei Öhringen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zwei Bewohner mussten daher vorübergehend in einem nahegelegenen Hotel untergebracht werden, wie die Polizei mitteilte.