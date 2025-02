War es Brandstiftung? Polizei sucht nach Feuer in Heilbronner Parkett-Firma Zeugen

Nach einem Feuer bei einem Parketthersteller in Heilbronn am Montagmorgen sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Zeitungsausträger entdeckte die Flammen. Doch was war die Ursache?

In einem Heilbronner Betrieb ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Es war kurz nach 3 Uhr, als ein Zeitungsausträger die Flammen im Industriegebiet entdeckte. Er alarmierte die Feuerwehr. Als diese eintraf, brannte bereits die mit Holz verkleidete Außenfassade sowie das Dach des Betriebes. Die Firma stellt laut Polizei Parkett her. Bei dem Brand entstand nach ersten Angaben ein Schaden von rund 200.000 Euro. Nun ermittelt die Polizei die Brandursache.

Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Die mit Holz verkleidete Fassade sowie das Dach wurden schwer beschädigt. SWR Christine Rotter

Hoher Schaden: Polizei ermittelt nach Feuer in Parkett-Firma

Demnach komme auch Brandstiftung infrage. Zumindest könne es nicht ausgeschlossen werden, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Fakt ist, dass zuerst Holzabfälle, die in Gitter-Behältern an der Gebäudewand gelagert waren, Feuer fingen, das sich dann schnell ausbreitete. Möglich wäre aber auch ein technischer Defekt in Form eines Kabels, das am Gitter vorbeiführte und in Brand geriet, hieß es.

Glücklicherweise wurden die Flammen schnell entdeckt - und zwar von einem Zeitungsausträger, der umgehend die Feuerwehr rief. Sie konnte eigenen Angaben zufolge den Brand rechtzeitig unter Kontrolle bringen, bevor sich die Flammen im Gebäude ausbreiteten. Dennoch sei der Innenbereich des Betriebes massiv verraucht gewesen, schreibt die Heilbronner Feuerwehr auf Facebook:

Am heutigen Montag kam es kurz nach 3 Uhr zu einem Brand an einem Gebäude in der Salzstraße. Ein Zeitungsausträger hatte...Posted by Feuerwehr Heilbronn on Sunday, February 9, 2025

Im Nachgang mussten noch Teile der Fassade und des Daches für Nachlöscharbeiten geöffnet werden. Bei dem Feuer entstand laut Polizei ein Schaden von rund 200.000 Euro.