Nach Brand in Fichtenau: Zahl der toten Rinder gestiegen

Bei dem Brand auf einem Hof in Fichtenau sind in der Neujahrsnacht deutlich mehr Tiere verendet als zunächst angenommen. Das hat die Polizei am Montag bestätigt.

Die Zahl der beim Brand in Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) verendeten Rinder ist gestiegen. Zunächst war von drei toten Tieren die Rede gewesen, mittlerweile geht die Polizei von einer deutlich zweistelligen Zahl aus. Eine endgültige Bestätigung gibt es bislang aber nicht. Bei dem Feuer in der Neujahrsnacht war ein Rinderstall im Ortsteil Fichtenhof aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Rund 70 Tiere im Stall In dem Stall befanden sich laut Polizei 57 Rinder und 15 Kälber. Der Brand war durch einen Nachbarn bemerkt worden, der die Polizei rief. Einige Rinder konnten aus dem Stall befreit werden, ein Teil lief in den Wald. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Der Sachschaden liegt bei rund 300.000 Euro.