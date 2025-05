In Massenbachhausen hat es in der Nacht auf Freitag einen größeren Brand in einem Industriegebäude gegeben. Laut Polizei ist dabei ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden.

Gegen Mitternacht ist in einem Industriegebäude in Massenbachhausen (Kreis Heilbronn) ein Feuer ausgebrochen. "Dort brannte eine Maschine [...] in voller Ausdehnung", sagte Jürgen Vogt von der Heilbronner Feuerwehr dem SWR. Die Berufsfeuerwehr war wie auch die Feuerwehren aus Bad Rappenau und Lauffen (beide Kreis Heilbronn) hinzugerufen worden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 600.000 Euro. Nach Feuer in Industriehalle in Massenbachhausen: Glutnester im Dach Die Maschine, die in Flammen stand, verarbeitet laut Polizei flüssiges Aluminium. Drei Arbeiter befanden sich während des Vorfalls in der Halle, wurden jedoch nicht verletzt, heißt es. Bei einem Brand in einer Industriehalle in Massenbachhausen entstand ein Schaden von rund 600.000 Euro. Diese Maschine, die flüssiges Aluminium verarbeitet, fing gegen Mitternacht Feuer. Die Flammen griffen auch auf das Dach über. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Massenbachhausen Die Feuerwehr kämpfte gegen eine starke Rauchentwicklung an, die in der Umgebung deutlich wahrnehmbar war. Die Flammen griffen den Angaben zufolge auch auf das Dach über. Für die Löscharbeiten musste das Dach teilweise abgedeckt werden. Erst dann konnten die Glutnester in der Isolierung gelöscht werden, erklärt Matthias Schüßler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Massenbachhausen, dem SWR. Einsatz der FFW Massenbachhausen Industriebrand 🚒👨‍🚒. Zur Unterstützung war die BF Heilbronn, FFW Bad Rappenau und FFW...Posted by Freiwillige Feuerwehr Massenbachhausen on Thursday, May 22, 2025 Suche nach Glutnestern mit Wärmebildkamera Mit einer Wärmebildkamera suchten die Einsatzkräfte anschließend nach weiteren Glutnestern. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden, so Schüßler weiter. Gegen 2:20 Uhr musste ein weiteres Fahrzeug aus Heilbronn angefordert werden. Dieses versorgte die Einsatzkräfte vor Ort mit weiterer Atemschutzausrüstung. Die Ermittler gehen derzeit nicht von Brandstiftung aus. Der genaue Auslöser des Feuers wird noch untersucht.