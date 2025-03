Feuer in Öhringer Mehrfamilienhaus: Etwa 30 Menschen in Turnhalle untergebracht

In einem Mehrfamilienhaus in Öhringen ist am frühen Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auslöser war wohl eine defekte Lampe. Alle Bewohner mussten den Wohnkomplex verlassen.

Bei einem Wohnhausbrand in einem Mehrfamilienhaus in Öhringen (Hohenlohekreis) ist in der Nacht auf Freitag ein Schaden von rund 700.000 Euro entstanden. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei aber keine. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnkomplexes sind derzeit in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht.

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Öhringen entstand ein hoher Schaden. Das Feuer griff von der Wohnung im Fachgeschoss auf das Dach über. Der gesamte Wohnkomplex musste evakuiert werden. Pressestelle Freiwillige Feuerwehr Öhringen

Brand in Mehrfamilienhaus: Anwohner in Turnhalle untergebracht

Gegen drei Uhr ging der Notruf ein: In einer Wohnung im Dachgeschoss ist ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war wohl eine defekte LED-Lampe schuld daran. Das Feuer griff dann schnell auf den Dachstuhl über, sagte ein Polizeisprecher dem SWR.

Demnach leben rund 30 Menschen in dem Wohnkomplex. Alle Bewohner, die in der Nacht anwesend waren, mussten ihre Wohnungen verlassen, heißt es. Sie wurden in einer Notunterkunft in der Turnhalle untergebracht. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen der Polizei keine.

Die Feuerwehr konnte den Brand anschließend schnell löschen. Sie ist zur Stunde noch mit einer Brandwache vor Ort.