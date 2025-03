In Crailsheim sind in der Nacht auf Montag ein Wohnhaus und eine Scheune niedergebrannt. Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. Es entstand ein Schaden von rund 400.000 Euro.

Am späten Abend war in dem mehrgeschossigen Wohnhaus in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) ein Feuer ausgebrochen. Meterhoch schossen die Flammen aus dem Haus. Es sei komplett zerstört worden, so die Polizei. Auch eine angebaute Scheune fiel den Flammen zum Opfer. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 400.000 Euro.

Meterhohe Flammen in Crailsheim: Nachbarhäuser evakuiert

Es war um 22:20 Uhr am späten Sonntagabend, als die Feuerwehr alarmiert wurde. Das Wohnhaus im Stadtteil Jagstheim stand beim Eintreffen bereits komplett in Flammen. Laut Polizei war der Funkenflug so stark, dass befürchtet wurde, dass das Feuer auch auf die benachbarten Häuser übergreifen könnte. Alle Anwohnerinnen und Anwohner angrenzender Häuser mussten deshalb vorsorglich ihre Wohnungen verlassen.

Nach über zwei Stunden war das Feuer schließlich unter Kontrolle. Die umliegenden Häuser konnten geschützt werden, heißt es, nicht jedoch eine anliegende Scheune. Sie brannte komplett nieder.

Wohnhaus in Crailsheim abgebrannt: Feuerwehr mit 120 Einsatzkräften vor Ort

Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch den ganzen Montag andauern, heißt es von der Polizei. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Mit insgesamt 120 Einsatzkräften waren die Feuerwehren aus Crailsheim sowie Frankenhardt und Schrozberg (beide Kreis Schwäbisch Hall) vor Ort.